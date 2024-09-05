Брянский суд отправил в колонию жительницу Тульской области за торговлю наркотиками

Брянский суд отправил в колонию на девять лет жительницу Тульской области за попытку сбыть шесть килограммов наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Комаричский районный суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на торговлю запрещёнными веществами. На скамье подсудимых оказалась 42-летняя жительница Тульской области.

14 августа 2022 года женщина в Комаричском районе Брянщины получила от соучастника данные тайника с партией синтетического наркотика. Она должна была доставить вещества в Саратов и сбыть с помощью «закладок». Но сотрудники регионального управления ФСБ задержали фигурантку в момент извлечения пакета. Правоохранители изъяли свыше шести килограммов наркотика.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимую виновной, но заслуживающей снисхождения. Суд приговорил женщину к девяти годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.