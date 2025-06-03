Брянский суд отправил жителя Липецка в колонию за разбой

Брянский суд отправил жителя Липецка на три года в колонию за разбой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Погарского района вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении. На скамье подсудимых оказался 57-летний житель Липецкой области.

Ночью 7 марта в селе Карбовка Погарского района пьяный мужчина напал на хозяйку дома, в котором временно жил. Применив к женщине насилие, он забрал 62 тысячи рублей и золотымие изделия на более чем 150 тысяч рублей. Затем фигурант вызвал такси и уехал в Липецк. Там его задержали сотрудники полиции.

Суд отправил виновного на три года в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.