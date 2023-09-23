Брянский суд озвучил приговор бывшему полицейскому за мошенничество

Бывший полицейский из Брянска получил условный за мошенничество. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения. На скамье подсудимых оказался бывший инструктор группы по работе с личным составом батальона патрульно-постовой службы Брянска.
Правоохранитель летом прошлого года 2022 года пообещал знакомой помочь с прохождением военно-врачебной комиссии и трудоустройством в полицию. За услугу он попросил 59 тысяч рублей. Но помощи мужчина оказывать не собирался, а полученные на счет деньги потратил.
Суд назначил бывшему стражу порядка два года лишения свободы условно. Также мужчина не сможет занимать государственные должности ближайшие. Приговор вступил в законную силу.
22.09.2023 17:18
На вокзале Смоленска открылась выставка к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
22 сентября, накануне 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, на железнодорожном вокзале Смоленска открылась выставка, посвященная подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции, размещенной в зале ожидания, представлены научно-популярная историческая литература, архивные материалы и фотографии работников Смоленского и Вяземского узлов, которые не только обеспечивали бесперебойную работу магистрали в суровые годы войны, но и
21.09.2023 17:09
Смоленским школьникам напомнили о правилах безопасности на железной дороге
Сегодня для учащихся 3-х классов средней школы № 5 города Смоленска железнодорожники провели урок безопасности в рамках профилактической акции «Уступи дорогу поездам!», которая проводится на Московской железной дороге с 1 по 30 сентября. Ребятам в игровой форме рассказали, где и как переходить пути, напомнили правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры, познакомили с основными железнодорожными профессиями,