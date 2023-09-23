Брянский суд озвучил приговор бывшему полицейскому за мошенничество

Бывший полицейский из Брянска получил условный за мошенничество. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения. На скамье подсудимых оказался бывший инструктор группы по работе с личным составом батальона патрульно-постовой службы Брянска.

Правоохранитель летом прошлого года 2022 года пообещал знакомой помочь с прохождением военно-врачебной комиссии и трудоустройством в полицию. За услугу он попросил 59 тысяч рублей. Но помощи мужчина оказывать не собирался, а полученные на счет деньги потратил.

Суд назначил бывшему стражу порядка два года лишения свободы условно. Также мужчина не сможет занимать государственные должности ближайшие. Приговор вступил в законную силу.