Брянский суд озвучил приговор группе «автоподставщиков» по делу о мошенничестве на 2,3 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничество в сфере страхования. На скамье подсудимых оказались восемь жителей Брянска в возрасте от 24 до 40 лет.

Участники организованной группы с октября 2020 года по январь 2021 года не менее четырёх раз инсценировали дорожно-транспортные происшествия с использованием дорогих иномарок для незаконного получения страхового возмещения. В схемах участвовали машины отечественного производства, имеющие полисы обязательного страхования.

У каждого участника была своя роль. Один подыскивал водителей, готовых выступить в качестве виновников ДТП, другие участвовали в инсценировке и сообщали недостоверные сведения в полицию. У страховых компаний злоумышленники похитили более 2,3 млн рублей.

Причиненный ущерб обвиняемые возместили. Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 1 года до 4 лет. Решение не вступило в законную силу.