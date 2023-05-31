Брянский суд озвучил приговор по делу о сбыте 38 кг наркотиков

Брянский суд озвучил приговор жителю Подмосковья по делу о сбыте 38 кг наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Комаричский районный суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался житель Московской области.

Мужчина входил в состав группы и 8 июля 2022 года получил в мессенджере от «оператора» информацию о тайнике в селе Игрицкое Комаричского района. Он должен был забрать наркотики и подготовить их к транспортировке и дальнейшей продажи.

Довести преступление до конца ему помешали полицейские. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 23 кг мефедрона и более 15 кг PVP.

Суд приговорил виновного к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступил в законную силу.