Брянский суд озвучил приговор по делу о сбыте наркотиков

Брянский суд озвучил приговор жителю Смоленской области по делу о сбыту наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело о покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Приговор выслушал ранее судимый 21-летний житель Смоленской области.

16 апреля 2024 года молодой человек приехал в Брянск. В лесу по полученным в мессенджере от соучастника координатам он нашел «тайник» с наркотиком – клефедроном. Злоумышленник должен был сделать «закладки» в Смоленске. Но при выходе из леса наркоторговца задержали стражи порядка. Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 147 граммов наркотика

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.