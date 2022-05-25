Брянский суд озвучил приговор приезжим мошенникам

По поддельным документам подозреваемые брали кредиты.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в отношении 41-летнего уроженца Воронежской области и 51-летнего уроженца Красноярского края. Ранее они уже были судимы по такой статье.

Суд установил, что мужчины предоставили в два банка в Брянске поддельные документы на незнакомого человека и получили кредит на 900 тысяч рублей.

Суд приговорил виновных к семи годам и шести годам колонии. Приговор не вступил в законную силу.