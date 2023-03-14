Брянский суд приговорил двух иностранцев к 14 годам колонии

Брянский суд приговорил двух иностранцев к 14 годам тюрьмы за сбыт наркотиков, нападение на полицейских и дачу взятки. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, нападении на стражей порядка и даче взятки правоохранителям. На скамье подсудимых оказались 32-летний и 26-летний иностранцы.

Мужчины в мае 2022 года приехали на машине в Брянск для распространения наркотиков через закладки. Их вычислили оперативники городского УМВД. При задержании иностранцы оказали полицейским сопротивление и стали бить стражей порядка. Когда сопротивление было подавлено, один из мужчин предложил правоохранителям 1 млн рублей, чтобы избежать ответственности. Другой передал представителям руководства УМВД банковские карты с деньгами и кодами доступа.

Суд приговорил виновных к 14 годам 6 месяцам лишения свободы и 14 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.