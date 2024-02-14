Брянский суд приговорил к исправработам виновного в ДТП водителя самосвала

Брянский суд приговорил к исправработам водителя самосвала, виновного в смерти мотоциклиста.

Клинцовский районный суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. На скамье подсудимых оказался 57-летний мужчина.

3 сентября 2023 года на 13 км автодороги «Смотрова Буда-Великая Топаль-Климово» в Клинцовском районе фигурант на автомобиле «КАМАЗ» при повороте налево не пропустил мотоцикл Honda CTX700. 49-летний водитель ехал прямо во встречном направлении.

При столкновении байкер получил смертельные травмы.

Суд назначил виновному полтора года принудительных работ и лишил водительских прав на два года. Также в пользу потерпевшей взыскан один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.