Брянский суд приговорил к исправработам виновного в ДТП водителя самосвала

Брянский суд приговорил к исправработам водителя самосвала, виновного в смерти мотоциклиста.
Клинцовский районный суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. На скамье подсудимых оказался 57-летний мужчина.
3 сентября 2023 года на 13 км автодороги «Смотрова Буда-Великая Топаль-Климово» в Клинцовском районе фигурант на автомобиле «КАМАЗ» при повороте налево не пропустил мотоцикл Honda CTX700. 49-летний водитель ехал прямо во встречном направлении.
При столкновении байкер получил смертельные травмы.
Суд назначил виновному полтора года принудительных работ и лишил водительских прав на два года. Также в пользу потерпевшей взыскан один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.
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