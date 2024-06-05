Брянский суд приговорил к условному сроку мать и сына за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Гордеевского района рассмотрел уголовное дело о хранении и торговле немаркированными сигаретами. Приговор выслушали 37-летний мужчина и его 58-летняя мать.

В 2023-2024 годах родственники купили более пяти тысяч пачек сигарет без маркировки, стоимостью более 880 тысяч рублей. Они привезли нелегальный товар к себе домой в село Гордеевку и продавали его.

Сотрудники полиции изъяли контрафактную продукцию из незаконного оборота.

Суд приговорил виновных к условному лишению свободы. Контрафактную продукцию решено уничтожить. Приговор не вступил в законную силу.