Брянский суд приговорил телефонного мошенника к колонии за обман шести человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал 43-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

В 2020-2021 годах фигурант отбывал наказание в колонии. Оттуда от звонил брянцам, представлялся их близкими и просил занять денег. Шесть человек перевели на указанные им счета более 210 тысяч рублей.

Обвиняемый возместил ущерб потерпевшим. Суд приговорил виновного к трём годам в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.