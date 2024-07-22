Брянский суд признал фиктивным факт отцовства

Суд признал фиктивным факт отцовства иностранца в отношении юной жительницы Новозыбкова. Об этом сообщили в пресс-службе Брянского областного суда.

Новозыбковский городской суд рассмотрел гражданское дело о признании недействительным факта отцовства. Так, осенью 2023 года гражданин Таджикистана предложил жительнице Новозыбкова установить отцовство в отношении её несовершеннолетней дочери. За это он заплатил 30 тысяч рублей. Родительские обязанности мужчина выполнять не планировал. Он лишь хотел в упрощенном порядке получить вид на жительство на территории России.

Суд признал установление отцовства недействительным и потребовал исключить сведения о фиктивном отце из документов ребёнка. Решение не вступило в законную силу.