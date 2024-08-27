Брянский суд рассмотрел дело о пересылке через границу пистолета в пылесосе

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о контрабанде пистолета в пылесосе из Германии. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Володарский районный суд Брянска вынес приговор по делу контрабанде оружия и его частей. На скамье подсудимых оказался житель города Омска.

Проживавший ранее в Германии фигурант при переезде в Россию оставил там свой пистолет. Позже он попросил знакомого отправить ему оружие. Приятель упаковал в фольгу рамку пистолета и две накладки для рукояти к нему, а затем спрятал их в корпус пылесоса. В посылке же были заявлены видеокамера, пылесос и аксессуары. Но сотрудники Брянской таможни обнаружили оружие.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии общего режима. Решение в законную силу не вступило.