Брянский суд рассмотрел дело о торговле контрафактными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте контрафактных сигарет. На скамье подсудимых оказались 35-летний и 37-летний жители областного центра.

В 2022 году сообщники купили более шести тысяч. пачек различных табачных изделий, без акцизных марок. Контрафактные сигареты они продавали в торговые павильоны Брянска. Стоимость вовлеченных в незаконный оборот табачных изделий превысила 800 тысяч рублей.

Суд оштрафовал каждого фигуранта на 600 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.