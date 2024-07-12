Брянский суд рассмотрел дело о хищении свыше 800 тысяч рублей из бюджета бывшими сотрудниками регионального управления службы труда и занятости. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве, подделке платёжных распоряжений и злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор выслушали бывшие начальник регионального управления государственной службы труда и занятости населения, её заместитель и директор Регионального учебного центра.

В 2019 году сообщники заключали фиктивные договоры об оказании образовательных услуг с гражданами, находящимися в зависимом от них положении. Полученные деньги соучастники присваивали. Для списания они изготавливали поддельные платежные распоряжения. Кроме того, директор учебного центра организовал фиктивный процесс обучения лиц предпенсионного возраста.

Всего фигуранты похитили свыше 800 тысяч рублей, выделенных в качестве субсидии в рамках национального проекта «Демография». Ущерб они возместили.

Суд приговорил виновных к нескольким годам в колонии и штрафам от 40 до 120 тысяч рублей. Они также лишены права занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.