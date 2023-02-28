Брянский суд рассмотрел дело об убийстве 18-летней давности

Брянский суд вынес приговор по делу об убийстве 18-летней давности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказался 45-летний житель. Правосудие настигло его спустя 18 лет.

8 декабря 2004 года в Дятьково в пивном баре фигурант поссорился с другим посетителем. 45-летнего оппонента он ударил ножом груд. Потерпевший умер по пути в больницу. А подозреваемый скрылся. Только в апреле 2022 года мужчину задержали правоохранители в городе Москве без документов.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.