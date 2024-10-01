Брянский суд рассмотрел уголовное дело о присвоении имущества школы
Брянский суд оштрафовал на 50 тысяч рублей директора школы за присвоении имущества учебного заведения. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о присвоении имущества учебного заведения. Приговор выслушал директор школы посёлка Навля.
В 2023 году руководитель сдал на металлолом демонтированную систему отопления школы. Он выручил 157 тысяч рублей, из которых 42 тысячи рублей оставил себе. При этом директор должен был организовать собрание комиссии по поступлению и выбытию активов учебного заведения, где и решить вопрос о реализации имущества школы.
Фигурант возместил ущерб. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
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