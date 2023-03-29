Брянский суд рассмотрит дело наркокурьера из Москвы
Перед брянским судом предстанет 37-летний наркокурьер из Москвы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Заместитель прокурора Брянской области Руслан Коберник направил в суд уголовное дело о покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков. В преступлении обвиняют 37-летнего жителя Москвы.
По версии следствия, в декабре 2022 года мужчина на территории Трубчевского района получил от сообщника более 3,9 килограмма синтетического наркотика. Запрещенное вещество он должен был доставить в город Набережные Челны Республики Татарстан для сбыта. Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Брянской области возле тайника.
Уголовное дело рассмотрит Трубчевский районный суд Брянской области.
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