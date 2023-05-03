Брянский суд рассмотрит дело о даче взятки медикам на 900 тыс рублей

Суд рассмотрит уголовное дело о даче взятки брянским медикам на 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела о даче взятки должностному лицу. В преступлении обвиняют 44-летнюю женщину. Она представляла интересы индивидуальных предпринимателей.

С июня 2017 по июль 2021 года женщина передала должностным лицам лечебных учреждений города Сельцо и города Почепа за заключение контрактов на поставку изделий медицинского назначения более 900 тысяч рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области. Уголовное дело направили в суд.