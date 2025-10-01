Брянский суд рассмотрит дело о гибели двух человек в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суземский районный суд рассмотрит уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека. Приговор выслушает 18-летний житель посёлка Суземка.

По версии следствия, ночью 12 июня на автодороге «Суземка-Страчово» фигурант за рулём автомобиля «ВАЗ» врезался в стоящий на дороге автопоезд DAF. В аварии погибли 17-летний и 18-летний пассажиры легковушки.

Обвиняемый признал вину и пояснил, что не заметил препятствия на дороге.