Брянский суд рассмотрит дело о изготовлении поддельного алкоголя

Брянский суд рассмотрит дело о торговле поддельный алкоголем на 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выгоничский районный суд рассмотрит уголовное дело о производстве алкоголя без лицензии и его реализации под видом товаров известных марок. Приговор выслушают трое жителей региона и один — Воронежской области.

По версии следствия, в 2021-2022 годах участники организованной группы на специально собранном кустарным способом оборудовании производители алкоголь. Бутылки они оклеивали этикетками с товарными знаками известных брендов и поддельными федеральными специальными марками. Они реализовали спиртной продукции на 1,8 млн рублей.

В доме руководителя группы стражи порядка изъяли свыше 160 емкостей со спиртосодержащей жидкостью, самоклеящиеся этикетки, стеклянная тара и водная станция для смешивания и розлива.