Брянский суд рассмотрит дело о мошенничестве с земельными участкам на 15 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о крупном мошенничестве и подделке документов. В преступлении обвиняют 47-летнюю жительницу областного центра.

По версии следствия, в 2015-2018 годах женщина со знакомым подделали решения администрации о выделении трёх земельных участков в Брянске. Землю, стоимостью более 10,2 млн рублей, они оформили в собственность.

Кроме того, женщина же в 2015-2016 годах пообещала помочь с арендой земли брянцу и под этим предлогом похитила в него 4,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении подельника фигурантки выделено в отдельное производство.