Брянский суд рассмотрит дело о нападениях на женщин

Рецидивиста из Новозыбкова ждёт суд за причинении тяжёлых травм двум женщинам. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о причинении тяжелых травм двум женщинам, от которых одна умерла. В преступлении обвиняют 42-летнего жителя города.

По версии следствия, ночью 26 апреля 2023 года пьяный мужчина около дома 46 по улице Комсомольской избил 33-летнюю женщину. С ней он познакомился в гостях у приятеля накануне. Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью.

А с 21 на 22 августа фигурант у себя дома металлической рукояткой от швабры и руками избил 41-летнюю знакомую. Женщина умерла на месте.

У мужчины имеется непогашенная судимость за аналогичное преступление. Он вышел из колонии в сентябре 2021 года.