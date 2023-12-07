Брянский суд рассмотрит дело о нападениях на женщин

Рецидивиста из Новозыбкова ждёт суд за причинении тяжёлых травм двум женщинам. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Новозыбковский городской суд рассмотрит уголовное дело о причинении тяжелых травм двум женщинам, от которых одна умерла. В преступлении обвиняют 42-летнего жителя города.
По версии следствия, ночью 26 апреля 2023 года пьяный мужчина около дома 46 по улице Комсомольской избил 33-летнюю женщину. С ней он познакомился в гостях у приятеля накануне. Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью.
А с 21 на 22 августа фигурант у себя дома металлической рукояткой от швабры и руками избил 41-летнюю знакомую. Женщина умерла на месте.
У мужчины имеется непогашенная судимость за аналогичное преступление. Он вышел из колонии в сентябре 2021 года.
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