Брянский суд рассмотрит дело о нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о нарушении тайны телефонных переговоров, неправомерном доступе к компьютерной информации и разглашении коммерческой тайны. В преступлении подозревают пять жителей областного центра.

По версии следствия, с 1 по 30 августа 2022 года брянец решил заработать денег, продавая третьим лицам детализацию телефонных переговоров граждан. Четверо сообщников незаконно получали из баз данных операторов сотовой связи сведения звонках и смс-сообщениях и передавали организатору. Фигуранты незаконно получили данные 25 абонентов.