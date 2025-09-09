Брянский суд рассмотрит дело о незаконном обороте алкоголя на семь миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Злынковский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции участниками преступного сообщества. Приговор выслушают пять мужчин и женщина.

По версии следствия, с 2022 по 2023 года обвиняемые в Злынковского района закупали,хранили в продавали спиртосодержащую продукцию без лицензии на сумму свыше 6,7 млн рублей. Также они реализовали контрафактный алкоголь более чем полмиллиона рублей.

Вся продукция изъята правоохранителями со склада в посёлке Красный Камень Злынковского района. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и УМВД.