Брянский суд рассмотрит дело о незаконном производстве сигарет

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о незаконном производстве сигарет и использовании поддельных акцизных марок. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о нелегальном производстве табачной продукции и использовании поддельных акцизных марок. В преступлении обвиняют 15 жителей разных регионов.

По версии следствия, трое жителей Москвы и житель Брянской области создали преступную группу, в которую вошли жители Московской и Брянской областей.

В пригороде Брянска фигуранты обустроили цех для изготовления сигарет. Готовую продукцию перевозили на другой склад, где фасовали в пачки и оклеивали поддельными акцизными марками. Сигареты отправляли оптовым покупателям в регионы России.

Полицейские изъяли сигарет на более чем 280 миллионов рублей. Причинённый ущерб оценивается в 30 миллионов рублей. На имущество фигурантов – автомобили и свыше 38 миллионов рублей на вкладах – суд наложил арест.