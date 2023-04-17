Брянский суд рассмотрит дело о попытке сбыта трёх кило наркотиков

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о покушении на сбыт трёх килограммов наркотиков и экстази. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Заместитель прокурора области Руслан Коберник утвердил обвинительное заключение по уголовному о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. В преступлении обвиняют 34-летнего жителя Калужской области.
По версии следствия, мужчина в ноябре 2022 года на территории Ракитянского района Белгородской области получил партию запрещенного вещества для распространении в Калужской области. 15 ноября 2022 года фигуранта задержали сотрудники регионального ФСБ в Брянском районе. Он вез наркотики на арендованном автомобиле. В машине правоохранители нашли почти 3 кг наркотического средства и 28 таблеток «экстази», содержащих более 9 грамм наркотиков.
Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.
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