Брянский суд рассмотрит дело о причинении смерти по неосторожности

Перед судом предстанет 18-летний житель брянского села, обвиняемый в причинении по неосторожности смерти пожилому односельчанину. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Красногорский районный суд рассмотрит уголовное дело о причинение смерти по неосторожности. В преступлении обвинили 18-летнего жителя села Перелазы.

По версии правоохранителей, молодой человек вечером 10 ноября 2023 года в лесу валил деревья. Он не убедился в безопасности осуществления работ для окружающих. Береза рухнула на 75-летнего жителя села. Мужчина погиб на месте.