Брянский суд рассмотрит дело о разбое и убийстве женщины

Суд рассмотрит уголовное дело о разбое и убийстве женщины в отношении жителей Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
Брянские следователи завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на пенсионерку и причинение её смертельных травм. В преступлении обвиняют 38-летнего и 53-летнего жителей Калужской области, а также 37-летнего жителя Брянской области.
Ночью 20 апреля прошлого года обвиняемые пришли в дом к пожилой жительнице села Октябрьское Брянского района. Двое стали искать денежные средства, третий – остался в автомобиле и наблюдал за обстановкой.
Угрожая ножом, проснувшейся хозяйке, нападавшие потребовали деньги. Получив отказ, они связали женщину, закрыли рот и жестоко избили. Женщина умерла на месте. В доме разбойники нашли 15 тысяч рублей, забрали их и скрылись.
Всех нападавших оперативно задержаны правоохранители. Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.
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