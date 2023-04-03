Брянский суд рассмотрит дело о сбыте фальшивых денег

Перед брянским судом предстанут две жительницы Тульской области, обвиняемых в реализации фальшивых денег. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские следователи завершили расследование уголовное дела о сбыте фальшивых денег. по версии правоохранителей, две жительницы Тульской области 28 и 26 лет купили шесть фальшивых банкнот номиналом 5000 рублей. Затем они приехали в Брянскую область и за один день оплатили подделками покупки в магазинах с продуктами, спиртным, косметикой и в аптеках.

Сотрудники полиции задержали сбытчиц. Им предъявили обвинение. Уголовное дело направлено в суд.