Брянский суд рассмотрит дело о сбыте наркотиков двумя иностранцами

Перед брянским судом предстанут двое иностранцев по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. В преступлении обвиняют 21-летнего и 25-летнего иностранных граждан.

По версии следствия, в сентябре прошлого года фигуранты делали «закладки» с наркотиками в Брянской и Московской областях. Координаты тайников они через мессенджер отправляли оператору группы. Мужчин задержали правоохранители. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли 26 граммов наркотиков.