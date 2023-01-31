Брянский суд рассмотрит дело о серии краж на 23 млн рублей

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о серии краж на 23 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четверых брянцев и троих жителей Астраханской области в возрасте от 23 до 49 лет. По версии следствия, с 2019 года по 2021 год участники организованной группы совершали кражи денег и ювелирных украшений из ломбардов, а также терминалов оплаты на общую сумму более 23 миллионов рублей. Также они повредили имущество физических лиц ещё на 25 тысяч рублей. К преступлениям фигуранты тщательно готовились: накануне проводили репетицию, четко распределяя роли, рассчитывали время прибытия охраны.

Группу задержали полицейские с поличным в декабре 2021 года при попытке похитить терминала из банка в городе Астрахань. Фигурантам предъявили обвинение по трём статьям.

Уголовное дело рассмотрит Погарский районный суд.