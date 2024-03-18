Брянский суд рассмотрит дело о торговле спортивным питанием с психотропными веществами

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о торговле спортивным питанием с психотропными веществами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о незаконном сбыте психотропных и сильнодействующих веществ. В преступлении подозревают 30-летнего жителя региона.

По версии следствия, в 2021–2023 годах мужчина в Брянске в соцсетях и мессенджере создал интернет-магазин. Там он продавал спортивное питание, содержащее сильнодействующие и психотропные вещества. Через транспортные компании мужчина реализовал не менее семи килограммов запрещенных препаратов, отправив их в том числе и за границу.

В мае 2023 года фигуранта задержали стражи порядка. Они изъяли из незаконного оборота изъято более килограмма готового к продаже спортивного питания.