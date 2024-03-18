Брянский суд рассмотрит дело о торговле спортивным питанием с психотропными веществами

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о торговле спортивным питанием с психотропными веществами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о незаконном сбыте психотропных и сильнодействующих веществ. В преступлении подозревают 30-летнего жителя региона.
По версии следствия, в 2021–2023 годах мужчина в Брянске в соцсетях и мессенджере создал интернет-магазин. Там он продавал спортивное питание, содержащее сильнодействующие и психотропные вещества. Через транспортные компании мужчина реализовал не менее семи килограммов запрещенных препаратов, отправив их в том числе и за границу.
В мае 2023 года фигуранта задержали стражи порядка. Они изъяли из незаконного оборота изъято более килограмма готового к продаже спортивного питания.
13.03.2024 11:56
С космическим масштабом
Как в регионе отметили юбилей Юрия Гагарина. 9 марта в Гагарине стартовало масштабное празднование 90-летия выдающегося земляка – первого космонавта планеты Земля Юрия Гагарина. Принять участие в мероприятиях, посвящённых юбилею, на малую родину космонавта прибыли учёные, Герои России и лётчики-космонавты, делегации из регионов России, Белоруссии, Байконура, общественные и государственные деятели, именитые спортсмены и представители федеральных
13.03.2024 11:55
Плюс 780 студентов
В Смоленской области на одно учреждение среднего профессионального образования стало больше. В селе Высоком Новодугинского района возродили старейшее учебное заведение. Здесь открылся технологический колледж, который стал частью образовательного комплекса «Феникс», включающего в себя лицей-интернат для одарённых детей и детские сады. В колледже будет вестись подготовка будущих профессионалов по специальностям эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и