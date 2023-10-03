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Брянский суд рассмотрит дело о взятке инспекторам ГИБДД

2023, 03 октября 13:32 Происшествия
Брянский суд рассмотрит дело о взятке инспекторам ГИБДД
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Суд ждет нетрезвого водителя, который попытался подкупить брянские инспекторов ГИБДД. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянские следователи направили в суд уголовное дело о покушении на дачу взятки полицейским. В преступлении обвиняют 33-летнего жителя Почепского района. 

По версии правоохранителей, ночью 28 июля 2023 года в городе Сельцо мужчину остановили на дороге инспекторы ДПС. У него установлено состояние опьянения. Чтобы избежать ответственности водитель решил подкупить полицейских. 15 тысяч рублей мужчина положил под солнцезащитный козырек служебного автомобиля. Но правоохранители денег не взяли.

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