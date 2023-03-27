Брянский суд рассмотрит дело о жестоком убийстве мужчины

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о жестоком убийстве мужчины собственной женой.

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве жителя города Клинцы. В преступлении обвиняют 56-летнюю жену потерпевшего.

По версии следствия, 9 октября прошлого года супруги поссорились в своей квартире по переулку Урицкого. Обвиняемая ударила мужчину ножом в шею. Потерпевший попытался выбежать из дома, но женщина догнала его в подъезде и еще несколько раз ударила в шеи, и спину, а затем добила молотком по голове.

Уголовное дело направили в суд. Учитывая имеющееся у женщины психическое расстройство, правоохранители требуют для неё принудительного лечения.