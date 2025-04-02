Брянский суд рассмотрит дело об убийстве нарушившего тишину соседа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия. В преступлении обвинили 65-летнего жителя Дятьково.

По версии следствия, 19 октября 2024 года около полуночи фигурант снарядил патронами 20-го калибра с дробью незаконно хранившийся у него обрез двуствольного охотничьего ружья. С оружием он пришёл к квартире соседа, регулярно нарушающего тишину вечером и ночью в многоквартирном доме на улице 13-й Микрорайон. Со словами: «Я тебя предупреждал!» фигурант дважды выстрелил в открывшего дверь оппонента.

С места преступления обвиняемый скрылся. Обрез он спрятал под водосточной трубой в ручье на улице Пролетарской. 37-летний потерпевший от полученных травм скончался в больнице спустя 9 дней.