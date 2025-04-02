Брянский суд рассмотрит дело об убийстве нарушившего тишину соседа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрит уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия. В преступлении обвинили 65-летнего жителя Дятьково.
По версии следствия, 19 октября 2024 года около полуночи фигурант снарядил патронами 20-го калибра с дробью незаконно хранившийся у него обрез двуствольного охотничьего ружья. С оружием он пришёл к квартире соседа, регулярно нарушающего тишину вечером и ночью в многоквартирном доме на улице 13-й Микрорайон. Со словами: «Я тебя предупреждал!» фигурант дважды выстрелил в открывшего дверь оппонента.
С места преступления обвиняемый скрылся. Обрез он спрятал под водосточной трубой в ручье на улице Пролетарской. 37-летний потерпевший от полученных травм скончался в больнице спустя 9 дней.
02.04.2025 11:45
По «золотому кольцу»
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Накануне посевной
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02.04.2025 11:43
К полёту готов!
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Сохраним и отстроим
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Слышать и знать
В Десногорске установят мемориал для увековечения памяти защитников Отечества, погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин – вопрос обсуждался на встрече с участниками СВО и их семьями, которая состоялась в городе атомщиков на прошлой неделе. «Пообщались, обсудили много важного. Мы должны слышать и знать, что волнует семьи наших защитников, заботиться о них в это непростое время. Обсудили медицинскую и социальную реабилитацию
26.03.2025 10:53
Пассажирское сообщение
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