Брянский суд рассмотрит дело в отношении лжеадвоката, похитившей более 380 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвинили жительницу областного центра.

По версии следствия, с февраля по июнь 2023 года фигуранта, представившись адвокатом, пообещала жителю города решить вопрос об условно-досрочном освобождении его сына из колонии. За свои услуги она попросила более 380 тысяч рублей. Деньги женщина присвоила. Ей грозит до 6 лет колонии.