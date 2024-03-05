Брянский суд рассмотрит дело в отношении лжеадвоката
Брянский суд рассмотрит дело в отношении лжеадвоката, похитившей более 380 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвинили жительницу областного центра.
По версии следствия, с февраля по июнь 2023 года фигуранта, представившись адвокатом, пообещала жителю города решить вопрос об условно-досрочном освобождении его сына из колонии. За свои услуги она попросила более 380 тысяч рублей. Деньги женщина присвоила. Ей грозит до 6 лет колонии.
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