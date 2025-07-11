Брянский суд рассмотрит уголовное дело о даче взятке полицейскому

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции. В преступлении обвинили жителя города Брянска.
По версии правоохранителей, в феврале-марте 2019 года фигурант и его знакомый, желая смягчить наказание за незаконный оборот табачной продукции, передали через посредников сотруднику полиции взятку. Обвиняемый заплатил один миллион рублей из общей суммы в 1,8 млн рублей за решение вопроса о назначении в суде наказания, не связанного с лишением свободы.
Сотрудник полиции деньгами распорядился по своему усмотрению. Взяткодателей суд отправил в колонию за незаконный оборот табачной продукции.
Уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника полиции в мошенничестве и получении взятки рассматривается судом. А соучастник и посредники освобождены от ответственности за активное содействие следствию.
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