Брянский суд рассмотрит уголовное дело о даче взятке полицейскому

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции. В преступлении обвинили жителя города Брянска.

По версии правоохранителей, в феврале-марте 2019 года фигурант и его знакомый, желая смягчить наказание за незаконный оборот табачной продукции, передали через посредников сотруднику полиции взятку. Обвиняемый заплатил один миллион рублей из общей суммы в 1,8 млн рублей за решение вопроса о назначении в суде наказания, не связанного с лишением свободы.

Сотрудник полиции деньгами распорядился по своему усмотрению. Взяткодателей суд отправил в колонию за незаконный оборот табачной продукции.

Уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника полиции в мошенничестве и получении взятки рассматривается судом. А соучастник и посредники освобождены от ответственности за активное содействие следствию.