Брянский суд вынес приговор по делу 20-летней давности

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 20-летней давности. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. В преступление, совершенном 22 года назад, обвинили жителя города Жуковка.

Вечером 27 июня 2002 года мужчина, имеющий криминальное влияние в поселке Клетня, встретился с криминальным авторитетом города Жуковка. В лесу около поселка Клетня в 100 метрах от автомобильной дороги «Брянск-Смоленск-Клетня» в ходе конфликта фигурант несколько выстрелил в оппонента из неустановленного оружия, а затем добил из гладкоствольного охотничьего ружья.

Обвиняемый умер в 2004 году. Но родственники потерпевшего настояли на вынесении приговора.

Суд признал фигуранта виновным. А дело прекращено по нереабилитирующему основанию. Постановление не вступило в законную силу.