Брянский суд вынес приговор по делу о превышении полномочий при покупке квартир для сирот.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о превышении полномочий при покупке квартир для сирот. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Комаричского района вынес приговор по уголовному делу о превышении должностных полномочий при приобретении квартир для детей-сирот. На скамье подсудимых оказалась бывшая замглавы Комаричского муниципального района.

В марте прошлого года суд вынес оправдал женщину, но по представлению прокурора уголовное дело направили на новое рассмотрение.

В 2017-2019 годах подсудимая руководила процессом покупки за бюджетные деньги квартир для детей-сирот. Зная об частичном несоответствии помещений техническому заданию, она подписала акты приема-передачи жилья. В итоге администрация купила 10 квартир со строительными дефектами и неисправным оборудованием на сумму свыше девяти млн рублей. Еще 13 квартир куплены по ценам, превышающим рыночную стоимость более чем на 2,2 млн рублей.

Суд признал бывшую чиновницу виновной и назначил условное лишение свободы. Но из-за истечения сроков давности уголовного преследования от наказания женщина освобождена. Приговор не вступил в законную силу.