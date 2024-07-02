Брянский суд вынес приговор по делу о причинении смертельных травм

Брянский суд вынес приговор двум мужчинам и женщине, обвиняемых в причинении смертельных травм приятелю. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. Приговор выслушал двое мужчин и женщина.

30 декабря прошлого года фигуранты пили вместе со знакомым в доме в поселке Деснянский Выгоничского района. Между ними произошла ссора. Трое фигурантов жестоко избили приятеля. Потерпевший умер на месте происшествия из-за черепно-мозговой травмы. Сообщники отнесли труп в лес и закопали.

Суд приговорил мужчин к восьми и семи годам в колонии строгого режима. А женщина отправилась в тюрьму на шесть лет. Кроме того,в пользу сестры погибшего суд взыскал 900 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.