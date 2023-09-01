Брянский суд вынес приговор по делу о сбыте 36 кило наркотиков

Житель Белгорода проведет 15 лет в колонии за попытку сбыть 36 килограммов наркотиков в Брянской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре
Брасовский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ. На скамье подсудимых оказался 28-летний житель Белгорода.
В декабре 2022 года мужчина сделал тайник-закладки с наркотиками находясь в селе Старая Ситня городского округа Ступино Московской области и поселке Погребы Брасовского района Брянской области. Обвиняемого задержали сотрудники ФСБ. Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 36 килограммов наркотиков.
Мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Он освободился из колонии 31 мая 2022 года.
Суд приговорил виновного к 15 годам и двум месяцам в колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
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