Брянский суд закрыл дело об убийстве 20-летней давности

Брянский суд закрыл дело об убийстве, совершённом в 2005 году. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве жителя Жуковского района. Весной 2005 года трое жителей Жуковского и Дубровского районов, имеющих криминальное влияние, в лесу около трассы «Жуковка-Ржаница» встретились со знакомым жителем деревни Гришина Слобода. Речь шла о денежном долге. Мужчина был убит выстрелом в затылок, а тело его сожгли.

Следователи смогли установить, что выстрелил в потерпевшего житель Дубровского района. Он пропал без вести и по заявлению родственников был признан умершим в 2016 году.

Суд прекратил уголовное дело.