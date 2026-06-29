Брянский суд закрыл незаконное производство древесного угля

2026, 29 июня 08:24

Суд закрыл незаконное производство древесного угля в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство на нарушение природоохранного законодательства пожаловались жители посёлка Березовка Карачевского района. На окраине населенного пункта индивидуальный предприниматель организовал производство древесного угля. При этом разрешительных документов бизнесмен не получал. Степень опасности выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух им не была установлена.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция запретила индивидуальному предпринимателю использовать углетомильные печи для производства древесного угля до получения разрешительных документов.

Решение не вступило в силу.