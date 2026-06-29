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ДТП

Три человека пострадали в ДТП с пьяным водителем

2026, 29 июня 09:04
Три человека пострадали в ДТП с пьяным водителем
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Три человека пострадали в ДТП с пьяным водителем в минувшую пятницу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

В ночь на 26 июня на 7-м км автомобильной дороги «Карачев – Вельяминова» в Карачевском районе произошла авария. 19-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ». Легковушка упала в кювет и опрокинулась.

22-летний пассажир с травмами попал в больницу. Двух девушек 17 и 18 лет после оказания медицинской помощи отпустили домой с назначением лечения.

Водитель автомобиля был пьян. Права управления транспортными средствами у него не было.

Инспекторы составили на молодого человека несколько административных материалов.

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