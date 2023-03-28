Брянский таксист проломил пассажиру голову монтировкой

Водитель такси в областном центре проломил голову пассажиру монтировкой, сообщили в пресс-службе Володарского районного суда Брянска.

Володарский районный суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался водитель такси. Мужчина поссорился с пассажиром и избил его металлической монтировкой по голове. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму.

Суд отправил виновного на три с половиной года в колонию В пользу потерпевшего с осужденного также взыскали компенсацию морального вреда 450 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.