Брянский водитель получил травму шеи в ДТП

На дороге столкнулись сразу три автомобиля.

Авария произошла на улице Речной в областном центре. По информации Госавтоинспекции Брянской области, 72-летний водитель LADA Granta не соблюдал дистанцию и врезался в движущийся впереди BMW X5. Кроссовер от удара задел ещё одну машину VOLKSWAGEN POLO.

В аварии пострадал 25-летний водитель немецкой легковушки. Врачи зафиксировали у него ушиб шеи.