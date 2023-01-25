Брянский водитель получил травмы в аварии на брянской трассе

Автомобилист на «ВАЗ» получил травмы в ДТП на трассе в Дубровском районе якобы при столкновении с животным. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла глубокой ночью на 225 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Дубровском районе. В ДТП попал 29-летний водитель на автомобиле «ВАЗ-21150». Прибывшим на вызов инспекторам ДПС он сообщил, что машина врезалась во внезапно вышедшее на проезжую часть дикое животное. Водитель получил травмы, но от госпитализации отказался. Не стал он проходить и освидетельствование на состояние опьянения.

Правоохранители выяснили, что на автомобиле на передней оси стоит шипованная резина, а на задней — летняя. Также у автомобилиста нет страхового полиса.В происшествии предстоит разобраться полицейским.