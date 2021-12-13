Брянский водоканал загрязнил пруд в «Заставище»

Сточные воды попали в водоём и погубили рыбу.

Советский районный суд Брянска обязал городской водоканал восстановить пруд в лесном массиве «Заставище». Ещё в прошлом году из-за неисправного коллектора на улице Металлургов отходы из канализации стали поступать в зелёную зону. В пруду испортилась вода и погибла рыба.

Суд поддержал требования Брянского природоохранного прокурора почистить водоём. А также отклонил апелляционную жалобу от водоканала. Решение суда вступило в законную силу.