Брянского бизнесмена обвиняют в торговле контрафактной одеждой
На брянского бизнесмена завели дело за торговлю контрафактной одеждой. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Сотрудники городского отдела полиции узнали о торговле контрафактной продукции в магазине в Советском районе Брянска. В торговой точке на улице Красноармейской полицейские обнаружили спортивные куртки, костюмы, футболки и шорты с логотипом известной торговой марки. 13 контрафактных вещей продавались по заниженной стоимости. Документов на них у продавца не оказалось. А экспертиза подтвердила «кустарное» производство одежды.
Правообладателю торгового знака причинен ущерб на 93 500 рублей.
На 46-летнего индивидуального предпринимателя, владеющего магазином, стражи порядка возбудили уголовное дело Ему грозит до двух лет колонии.
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