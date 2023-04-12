Брянского бизнесмена обвиняют в торговле контрафактной одеждой

На брянского бизнесмена завели дело за торговлю контрафактной одеждой. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Сотрудники городского отдела полиции узнали о торговле контрафактной продукции в магазине в Советском районе Брянска. В торговой точке на улице Красноармейской полицейские обнаружили спортивные куртки, костюмы, футболки и шорты с логотипом известной торговой марки. 13 контрафактных вещей продавались по заниженной стоимости. Документов на них у продавца не оказалось. А экспертиза подтвердила «кустарное» производство одежды.

Правообладателю торгового знака причинен ущерб на 93 500 рублей.

На 46-летнего индивидуального предпринимателя, владеющего магазином, стражи порядка возбудили уголовное дело Ему грозит до двух лет колонии.